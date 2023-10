Dalla Regione 10 milioni per il restyling del Gino lisa

Innovativo, più sicuro e proiettato al futuro. Sarà questo il nuovo volto dell’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia al termine dei lavori di riqualificazione funzionale dell’aerostazione, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, gli assessori regionali alla Mobilità e alle Infrastrutture Anita Maurodinoia e Raffaele Piemontese, il direttore generale di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò, il direttore dei Progetti Speciali Patrizio Summa e il direttore Tecnico, Donato D’Auria.“Dopo aver restituito al territorio il ‘suo’ aeroporto – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – oggi annunciamo che lo scalo avrà un nuovo volto in grado di coniugare sicurezza e armonia architettonica. Il seme piantato più di un anno fa sta dando i suoi frutti e continuerà a darli non solo attraverso i numeri, ma anche e soprattutto attraverso l’attrattività di un territorio ricco di bellezze. Con tanta pazienza e abnegazione, riusciremo a raggiungere risultati che vanno ben oltre le aspettative. Il nostro obiettivo non è fare le cose di fretta, ma farle nel miglior modo possibile e per questo ringrazio l’ENAC, il suo Presidente Di Palma e tutta la sua struttura, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il management di Aeroporti di Puglia, la Regione Puglia. Sono convinto che concentrarsi sulla qualità del lavoro da fare piuttosto che sulla velocità con cui farlo in questo caso aiuti a garantire risultati duraturi e soddisfacenti”.



Pubblicato il 19 Ottobre 2023