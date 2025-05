Dalla musica di strada al palco del Primo maggio, chi sono i Patagarri

(Adnkronos) – Dalla gavetta come artisti di strada, suonando tra i mercatini rionali e i locali milanesi, passando per X Factor, fino al palco romano del Concerto del Primo maggio. Questa, in sintesi, la storia artistica dei 'Patagarri' – l'originale band composta da Francesco Parazzoli (voce e tromba), Nicholas Guandalin (basso), Jacopo Protti e Daniele Corradi (chitarre), Arturo Monico (trombone e percussioni), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) – finita al centro delle polemiche per aver inneggiato, dal palco del Concertone, alla 'Palestina libera' sulle note di 'Haga Nagila', brano della tradizione ebraica, innescando non poche reazioni, in primis quella della Comunità ebraica. La band – tutti nati tra il 1993 e il 2004 – comincia a farsi le ossa in strada attirando l'attenzione del pubblico con brani che mixano jazz, swing, gipsy e blues. Da qui le esibizioni nei locali milanesi ("Ci siamo esibiti in posti così piccoli che non c’era nessuno con cui cambiare il turno", raccontano nelle interviste. Poi l'anno di svolta: il 2024 con la partecipazione al talent di Rai2 'X Factor' formata però da cinque componenti della band e non da sei, assente Nicholas Guandalin per impegni presi in precedenza. Alle audizioni si presentano con una loro personalissima versione di 'Via con me' di Paolo Conte ottenendo il via libera per la fase successiva. Scelti da Achille Lauro per la sua squadra, continuano il percorso, passo dopo passo, arrivando in finale e guadagnando il prestigioso palco di Piazza del Plebiscito a Napoli dove si piazzano al terzo posto. Dopo il successo a X Factor, il 2025 vede l'uscita, il 19 marzo, del singolo 'Sogni' – e dei concerti nei club – che anticipa l'arrivo del loro album di debutto, prevista per questo mese di maggio. In attesa di avviare il loro 'L’ultima ruota del caravan tour estate 2025' – primo live il 17 maggio al Ravenna Festival, a Modigliana (Fc), l'ultima il 22 agosto al Tarantelliri Festival a Veroli (Fr) – arriva la partecipazione al Concertone del Primo maggio, con riflettori accesi e annesse polemiche. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Maggio 2025