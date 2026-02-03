Dalla musica ai fumetti, Francesca Michielin firma una storia di ‘Supergirl’

(Adnkronos) – La musica italiana incontra il mondo dei supereroi DC. Sarà la cantautrice Francesca Michielin , grande appassionata di fumetti, a firmare il soggetto della storia "made in Italy" contenuta nella nuova antologia internazionale 'Supergirl: Il mondo'. Il volume, annunciato da DC e pubblicato in Italia da Panini Comics, vedrà la collaborazione della sceneggiatrice Irene Marchesini e della disegnatrice Federica Croci, componendo un team creativo interamente al femminile. L'antologia cartonata di 184 pagine uscirà in contemporanea mondiale il 2 giugno e sarà disponibile in fumetteria, libreria e online. Il progetto segue il successo delle precedenti raccolte "Il mondo" dedicate a Batman, Joker e Superman, invitando i lettori a scoprire la Ragazza d'Acciaio attraverso la lente di 15 Paesi diversi, esplorando come la sua storia risuoni oltre i confini e le culture. "Dopo Batman, Joker e Superman, sarà Supergirl la grande protagonista dell'antologia 'Il Mondo'", dichiara Marco Marcello Lupoi, Direttore Esecutivo Licensing and Publishing di Panini Comics. "Per il soggetto siamo partiti da una grande artista: Francesca Michielin. Questo trio all-girl darà vita a una Supergirl che non avete mai avuto il piacere di conoscere e che vi sorprenderà". Francesca Michielin spiega la sua visione del personaggio: "Scrivere una storia per Supergirl significa raccontare una ragazza a cui è stato chiesto di essere forte prima ancora di poter essere fragile. In questo soggetto ho voluto far emergere il lato più silenzioso di una supereroina: l'ansia, il dubbio e cosa succede quando anche i poteri sembrano venir meno. Perdere forza non significa perdere valore". "Unire due media diversi come musica e fumetto ha lo stesso divertente gusto di sfida", aggiunge la sceneggiatrice Irene Marchesini. "Sono orgogliosa di poter collaborare a un progetto 'tutto al femminile' e spero che possa ispirare altre giovani donne a seguire tutti i loro traguardi", conclude la disegnatrice Federica Croci , sottolineando l'importanza della rappresentazione di genere. Oltre all'Italia, l'antologia includerà storie originali realizzate da talenti provenienti da Germania, Spagna, Brasile, Messico, Argentina, Camerun, Francia, Polonia, Turchia, Finlandia, Colombia, Serbia, Giappone e Stati Uniti, creando un mosaico globale che celebra una delle eroine più iconiche dell'universo DC.

Pubblicato il 3 Febbraio 2026