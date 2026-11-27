La memoria, quando incontra il coraggio di chi ha scelto di raccontare, può diventare un impegno capace di andare oltre una ricorrenza. È questo il significato della serata che la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia ha dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un incontro che ha intrecciato testimonianze personali, riflessione e sensibilizzazione. Al centro dell’iniziativa, il racconto di Alfredo Traiano, che ha scelto di portare il cognome della madre Giovanna, vittima di femminicidio, e di trasformare una storia di dolore in un impegno civile. Una testimonianza che ha trovato ulteriore intensità nella proiezione del cortometraggio Nel cognome che ho scelto, diretto da Lorenzo Sepalone, e nella scoperta di una poltrona rossa che resterà nella Sala “Rosa del Vento” della Fondazione, come segno permanente di memoria e di vicinanza a tutte le donne vittime di violenza. Ad aprire la serata è stato il presidente della Fondazione, Filippo Santigliano, che ha richiamato l’attenzione sui numeri drammatici della violenza di genere. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nel 2025 in Italia sono state uccise 97 donne, 85 delle quali da una persona appartenente alla propria cerchia familiare o affettiva. A questi numeri si aggiunge il quadro, diffuso proprio ieri dall’Istat, secondo cui circa 7 milioni di donne tra i 16 e i 75 anni hanno subìto almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita: il 31,5% della popolazione femminile in questa fascia d’età. «Sono numeri agghiaccianti, che non possono lasciarci indifferenti e che ci ricordano quanto sia ancora lungo il cammino da compiere. Il fatto che ieri Foggia abbia ospitato tantissime iniziative dedicate al 25 novembre è certamente un segnale positivo: significa che cresce la consapevolezza e che sempre più persone sentono la necessità di prendere posizione. Ma non basta. La violenza contro le donne non si combatte in una sola giornata e non possiamo accontentarci di celebrare una ricorrenza. Dobbiamo fare di più, ogni giorno, attraverso l’educazione, la cultura e azioni concrete». Santigliano ha quindi annunciato la volontà della Fondazione di proporre al Comune di Foggia l’intitolazione di una rotatoria alla memoria di Giovanna e Francesco Traiano, madre e zio di Alfredo, accompagnata da un’opera artistica che potrebbe essere realizzata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, attraverso un concorso di idee promosso dalla stessa Fondazione. «Vogliamo che il ricordo di Giovanna e Francesco diventi un segno vivo nella nostra città, qualcosa che possa parlare alle persone ogni giorno. Per questo intendiamo avanzare una proposta al Comune e coinvolgere i giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti: la memoria deve diventare un patrimonio condiviso, capace di generare consapevolezza e responsabilità». Il presidente ha quindi ringraziato Alfredo Traiano per aver accettato l’invito e per il lavoro di sensibilizzazione che sta portando avanti nelle scuole della città. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al coraggio con cui ha affrontato due perdite devastanti, scegliendo di non abbandonare Foggia, nonostante il dolore che questa città rappresenta nella sua storia personale. «Alfredo avrebbe avuto ogni ragione, umana e comprensibile, per andare via e provare a ricominciare altrove. Ha scelto invece di restare, di costruire qui il proprio futuro e di mettersi a disposizione degli altri. Ha avviato un’azienda che oggi dà lavoro a sei persone e, dunque, sostentamento a sei famiglie. Ma soprattutto ha scelto di raccontare la propria storia, affinché il suo dolore possa aiutare altre persone a comprendere, a riflettere e a cambiare».



Pubblicato il 27 Novembre 2026