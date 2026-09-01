Dalla gravidanza alla chirurgia, la ginecologia allarga le cure

Dalla gravidanza agli accertamenti diagnostici, fino alla prevenzione e agli interventi chirurgici, le esigenze cambiano con l’età e con la storia clinica di ogni paziente, richiedendo competenze differenti che al “Masselli Mascia” di San Severo vengono riunite all’interno dello stesso percorso assistenziale, con particolare attenzione anche alla possibilità di individuare precocemente le patologie.

A seguire queste attività è l’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia diretta da Antonio Lacerenza, composta da un’équipe a prevalenza femminile nella quale le diverse specializzazioni permettono di affrontare la gestione della gravidanza e la diagnosi prenatale, la prevenzione oncologica e la chirurgia ginecologica, oltre agli accertamenti e ai trattamenti dedicati a specifiche patologie.

Tra gli ambiti dell’Unità Operativa, figura la chirurgia ginecologica laparoscopica, per la quale la dottoressa Lucia Mangiacotti è referente delle attività di sala operatoria specialistica e degli interventi eseguiti con tecnica laparoscopica. La chirurgia mininvasiva costituisce oggi una delle principali evoluzioni della disciplina ginecologica, infatti se clinicamente indicata, permette di trattare numerose patologie attraverso approcci che limitano l’impatto dell’intervento, favorendo un recupero post-operatorio generalmente più rapido e una migliore gestione del percorso assistenziale. Particolare attenzione è rivolta anche alla salute del pavimento pelvico e alla gestione dell’incontinenza urinaria. La dottoressa Sonia Marrocchella si occupa della procedura Bulkamid, trattamento mininvasivo indicato in specifiche forme di incontinenza urinaria da sforzo. Questa nuova tecnica, contribuisce a dare risposta a una condizione frequentemente vissuta con disagio e imbarazzo e che può incidere in maniera significativa sulla qualità della vita. L’obiettivo è favorire un approccio qualificato e personalizzato, dalla valutazione clinica all’eventuale trattamento.

L’assistenza si estende al delicato periodo della gravidanza, con particolare attenzione alla diagnosi prenatale. La dottoressa Mariangela Candia segue questo ambito, fondamentale per monitorare l’evoluzione della gestazione e individuare tempestivamente eventuali condizioni che necessitino di ulteriori approfondimenti.Sul versante della diagnostica ginecologica opera invece la dottoressa Ilenia Cocco, con particolare esperienza nell’ecografia ginecologica, strumento indispensabile per valutare e monitorare numerose condizioni dell’apparato riproduttivo femminile.La dottoressa Tea Palieri cura l’attività di isteroscopia, procedura che consente l’esplorazione diretta della cavità uterina e che riveste un ruolo importante nel percorso diagnostico di diverse patologie ginecologiche. L’utilizzo appropriato di questa metodica consente di orientare con maggiore precisione il successivo iter clinico e terapeutico, contribuendo a una presa in carico mirata della paziente.A completare l’équipe medica è la dottoressa Giorgia Ludovici, impegnata nell’attività clinica e assistenziale e nella gestione quotidiana dei percorsi dedicati alle donne. Tra le sue principali attività rientra la valutazione delle pazienti eleggibili alla chirurgia ginecologica profilattica, indicata nei casi in cui, a fronte di un rischio familiare o personale aumentato, sia raccomandata l’asportazione preventiva delle ovaie e delle tube (annessiectomia profilattica). “ll nostro obiettivo, spiega Antonio Lacerenza Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San Severo, è offrire alle donne un percorso di cura completo, qualificato e il più possibile personalizzato, mettendo insieme esperienze professionali, innovazione tecnologica e attenzione alla persona. In questi anni, abbiamo lavorato per consolidare e sviluppare attività specialistiche che permettano di rispondere a esigenze diverse, dalla gravidanza alla diagnosi prenatale, dalla prevenzione alla chirurgia ginecologica, fino alla gestione di patologie specifiche, conclude Lacerenza”.



Pubblicato il 1 Settembre 2026