Dalla Chiesa, oggi l’anniversario della strage: le parole di Meloni

"Nell'anniversario della strage di Via Carini, ricordiamo con commozione il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. Il loro sacrificio ci ricorda l'importanza di non abbassare mai la guardia nella lotta contro la criminalità organizzata e di difendere con fermezza i valori di legalità e giustizia". Così la premier Giorgia Meloni sui social. "Il coraggio e la dedizione del Generale dalla Chiesa, che ha combattuto senza sosta contro il terrorismo e la mafia, sono per noi un esempio e una guida. È nostro dovere onorare la sua memoria continuando con determinazione il suo impegno. L'Italia non dimentica". Per commemorare l'uccisione del generale, oggi a Palermo anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Alle 9.30 saranno deposte corone di alloro. Saranno presenti, oltre al ministro, anche i vertici dell'Arma, il comandante interregionale Sicilia e Calabria Giovanni Truglio, il comandante della Legione Sicilia, Giuseppe Spina, e il comandante provinciale, Luciano Magrini. Alle 10 sarà celebrata la messa in cattedrale. Alle 12, poi, all'omaggio parteciperanno anche i bambini che lasceranno dei fiori sul cippo che ricorda il sacrificio di Dalla Chiesa al Cassaro, proprio di fronte alla caserma dove si trova il Comando della Legione.



Pubblicato il 3 Settembre 2024