Dal Trono di Spade al grande schermo: Elden Ring diventa un kolossal

(Adnkronos) – Il sodalizio tra l'estetica ricercata di A24 e la mitologia oscura di FromSoftware segna ufficialmente l'inizio di una delle operazioni cinematografiche più ambiziose della decade. Bandai Namco ha confermato che il mondo brutale creato da Hidetaka Miyazaki, con il contributo di George R. R. Martin, troverà una nuova dimensione nel live-action di Elden Ring, il cui debutto mondiale è fissato per il 3 marzo 2028. La scelta di girare interamente con tecnologia IMAX suggerisce la volontà di trasporre la vastità dell'Interregno con una fedeltà visiva senza precedenti, cercando di replicare sul grande schermo quel senso di maestosità e desolazione che ha permesso al titolo originale di superare i trenta milioni di copie vendute dal suo debutto nel 2022. Le riprese inizieranno nel corso di questa primavera, portando sul set una squadra di attori che spazia dalle nuove icone del cinema di genere ai volti più solidi del panorama internazionale. Kit Connor e Cailee Spaeny guideranno un cast corale che vede tra i protagonisti anche Ben Whishaw, Tom Burke e Nick Offerman, affiancati da interpreti del calibro di Jonathan Pryce e Sonoya Mizuno. La varietà degli interpreti coinvolti, che include anche Havana Rose Liu, Peter Serafinowicz e Jefferson Hall, punta a dare corpo a una sceneggiatura che dovrà tradurre in immagini la complessità di un universo dove l'esplorazione dell'ignoto e il superamento di sfide brutali rappresentano il cuore dell'esperienza. L'ambizione del progetto risiede proprio nel voler mantenere intatta l'identità criptica dell'opera originale, affidando la visione a una casa di produzione nota per il suo approccio autoriale e distante dalle logiche più scontate dei blockbuster tradizionali.

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Pubblicato il 20 Aprile 2026