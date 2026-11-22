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Strapparsi i capelli, pizzicarsi la pelle, mangiarsi le unghie: sono comportamenti sempre più comuni tra i giovani e causano un notevole disagio, secondo una nuova ricerca. Ad accendere un faro è l’università di Oxford. Lo studio, pubblicato su ‘Bmj Mental Health’ indaga su una serie di azioni ripetitive che vengono definite ‘comportamenti ripetitivi focalizzati sul corpo’ (Bfrb). Gli autori hanno posto domande a oltre 5.400 studenti di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, principalmente nell’Oxfordshire e a Liverpool, nell’ambito della più ampia ‘OxWell Student Survey’. A chi aveva sperimentato i Bfrb, è stato chiesto in che misura tali comportamenti li avessero turbati o angosciati, con una scala di risposta che andava da “per niente” a “moltissimo”. I dati hanno mostrato in primo luogo che questi comportamenti sono molto diffusi: il 58,5% dei giovani nel campione ha riferito di aver manifestato almeno un disturbo da comportamento ripetitivo focalizzato sul corpo. Il 13% ha percepito questi comportamenti come una fonte significativa di disagio (rispondendo che causavano “abbastanza” o “molto” disagio o turbamento).

Il comportamento più frequentemente segnalato è stato mangiarsi le unghie (43,6%), seguito da stuzzicarsi la pelle (31,3%) e strapparsi i capelli (14,5%), con il 17,6% di coloro che presentavano Bfrb che ne segnalavano due o più. Strapparsi i capelli e pizzicarsi la pelle sono risultati associati a livelli di disagio sostanzialmente più elevati rispetto al mangiarsi le unghie (rispettivamente 37% e 29% contro l’11%). Le ragazze (1 su 6) e i giovani transgender e di genere non conforme (1 su 4) avevano una probabilità sostanzialmente maggiore rispetto ai ragazzi sia di sperimentare Bfrb sia di trovarli angoscianti, rispetto a circa 1 ragazzo su 18. Oltre un terzo dei giovani con ansia e depressione (34%) aveva sperimentato comportamenti ripetitivi focalizzati sul corpo angoscianti, così come il 27% di coloro che avevano subito bullismo. I ricercatori hanno anche scoperto che i Bfrb angoscianti sono stati segnalati da circa un quinto dei giovani che si identificavano come autistici o affetti da Adhd, circa il doppio rispetto a coloro chi non presentava queste condizioni. Differenza in gran parte spiegata da livelli più elevati di disagio emotivo ed esperienze di bullismo, piuttosto che dalla neurodivergenza in sé, precisano gli esperti.

“Questi risultati – commenta Clare Mackay, autrice principale dello studio e docente presso il Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Oxford, che ha sperimentato in prima persona i Bfrb – dimostrano che i Bfrb sono comuni negli adolescenti e che sono fortemente associati a disagio emotivo e avversità sociali. Questo disagio spesso non viene riconosciuto perché questi tipi di comportamenti sono raramente discussi nelle scuole, nei servizi sanitari o nella società in generale, e quindi chi ne soffre spesso riceve poco supporto. I Bfrb non sono semplici cattive abitudini. Spesso sono segnali che un giovane sta attraversando un momento difficile”. Fare domande al riguardo “potrebbe dare inizio a una conversazione importante. Se riconosciamo questi comportamenti precocemente, abbiamo molte più possibilità di offrire supporto prima che si radichino”.

La ricerca “evidenzia la necessità di un maggiore supporto per i giovani con Bfrb – conclude la coautrice del lavoro, Polly Waite, vicedirettrice dell’Oxford Centre for Emerging Minds Research – La vergogna e lo stigma possono rendere difficile per loro parlare di questo o chiedere aiuto. Dobbiamo aprire un dialogo sui Bfrb, sfidare lo stigma che li circonda e aiutare i giovani a capire che non sono soli”.

Questi risultati fanno seguito a un altro recente studio qualitativo (pubblicato sulla rivista ‘Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice’) che ha evidenziato il ruolo centrale della vergogna nei giovani che soffrono di tricotillomania. Dodici adolescenti hanno partecipato a interviste semi-strutturate, dalle quali è emerso che questa è un’emozione persistente che innesca, mantiene e aggrava il comportamento di tricotillomania.

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Pubblicato il 22 Novembre 2026