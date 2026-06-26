Dal sacro al sinfonico con l’Orchestra Young del “Giordano”

Per la XXIX edizione di “Musica nelle Corti di Capitanata” arriva uno degli appuntamenti più suggestivi dell’intero cartellone. Oggi la Basilica Cattedrale B.M.V. Assunta in Cielo di Foggia ospiterà “Dal sacro al sinfonico. Il Conservatorio nelle Cattedrali”, concerto che vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonica Young del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano”, una delle realtà formative più dinamiche, diretta da Andrea Palmacci, docente di Esercitazioni orchestrali del Conservatorio e direttore dalla consolidata esperienza nazionale e internazionale.

L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più significativi che il Conservatorio foggiano dedica all’incontro tra formazione, produzione artistica e valorizzazione dei luoghi identitari del territorio ma soprattutto l’appuntamento si inserisce nel progetto ministeriale PRO-BEN 2, dedicato alla promozione del benessere della popolazione studentesca universitaria e AFAM che, attraverso la pratica musicale d’insieme, contribuisce alla costruzione di percorsi fondati sull’ascolto, sulla relazione e sulla partecipazione attiva.

“La musica d’insieme rappresenta una straordinaria occasione di crescita personale e comunitaria – sottolinea la coordinatrice del progetto Costanza Manduzio – Attraverso esperienze come questa, studentesse e studenti possono sviluppare competenze artistiche e relazionali, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità e il dialogo. In questa prospettiva, fare musica diventa anche uno strumento concreto di promozione del benessere”.

Un programma capace di unire spiritualità e repertorio orchestrale. La prima parte della serata sarà dedicata al Magnificat del compositore norvegese Kim André Arnesen, una delle pagine corali contemporanee più eseguite a livello internazionale, che sarà interpretata dal Laboratorio Musicale Polifonico della prof.ssa Costanza Manduzio, con la partecipazione del Coro Polifonico “Stefano Manduzio” di Sannicandro Garganico. Accanto a loro, il soprano Mun Hyeon-Kyeong, la pianista Francesca Papa, l’organista Daniele Facciorusso e gli archi dell’Orchestra Sinfonica Young.

Nella seconda parte il concerto si aprirà a colori differenti con Ma Mère l’Oye di Maurice Ravel, raffinata suite orchestrale ispirata al mondo delle fiabe, per poi culminare con il celebre Danzón n. 2 di Arturo Márquez, una delle composizioni sinfoniche più amate del repertorio contemporaneo, capace di fondere energia ritmica, eleganza e tradizione popolare messicana. L’organizzazione e il coordinamento generale è a cura del M° Francesco Di Lernia, professore di Organo presso il Conservatorio “Umberto Giordano”. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Inizio concerto ore 20.00.



Pubblicato il 26 Giugno 2026