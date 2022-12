Dal primo gennaio 2023 stabilizzazioni per oltre 500 lavoratori nell’organico del Policlinico di Foggia. Firmeranno un contratto di assunzione a tempo indeterminato 405 infermieri, 47 operatori sociosanitari, 21 medici, 17 ostetriche, 6 fisioterapisti, 6 autisti di ambulanza, 4 logopedisti e 3 biologi.

“Sappiamo quanto sia importante la lotta al precariato nel mondo del lavoro – sottolinea il Commissario Straordinario del Policlinico Foggia, Giuseppe Pasqualone – e quanto sia urgente fronteggiare la carenza di personale nel settore sanitario. La Regione Puglia ha creato le condizioni per procedere in maniera omogenea alle stabilizzazioni in base alla legge Madia e alla legge di Bilancio Covid. Per questo il mio ringraziamento va all’Assessore Regionale alla Sanità, Rocco Palese, al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, e alla Dirigente Antonella Caroli. Per il Policlinico di Foggia – aggiunge – voglio ringraziare Luigi Granieri, Marina Panunzio, Antonella Capasso e Angelica Pandolfi, Mariolina Santovito, Patrizia Pandolfi dell’Ufficio Personale. Il complesso e lungo lavoro è stato coordinato dal Direttore del Personale Lucrezia Cardinale, con il supporto di Massimo Scarlato.

Ringrazio, inoltre, Marilena Marchese e Silvio Piancone del SIOS Formazione per il prezioso supporto tecnico e Michele Cocomazzi dell’Ufficio delibere per la puntuale pubblicazione degli atti. Questo risultato – conclude Pasqualone – è frutto di un lavoro di squadra che ha valutato nel dettaglio sia i requisiti che la sostenibilità del provvedimento di stabilizzazione”.

