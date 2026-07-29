Dal Marocco a Foggia, Mohammed primo laureato internazionale in Clinical and Experimental Biology

Arriva dal Marocco Mohammed Loqmane ed è il primo studente internazionale a conseguire la laurea magistrale in Clinical and Experimental Biology (biologia clinica e sperimentale) il corso di studi erogato interamente in lingua inglese dall’università di Foggia. La storia di Mohammed Loqmane – dicono dall’ateneo – rappresenta un esempio concreto di determinazione ed integrazione. La sua laurea segna un’importante tappa nel percorso di internazionalizzazione del corso di laurea magistrale, che oggi accoglie numerosi studenti provenienti da diversi continenti, confermandosi sempre più attrattivo per giovani talenti internazionali che scelgono l’Università d per la qualità della formazione, della ricerca e dei servizi dedicati agli studenti. Mohammed si iscrive al Corso di Laurea Magistrale in Biologia Clinica e Sperimentale del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e contestualmente frequenta anche il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, avvalendosi della possibilità di iscriversi contemporaneamente a due corsi di studio. Durante l’esperienza universitaria ha maturato solide competenze nell’ambito della biologia sperimentale e della ricerca biomedica. Nel corso degli studi si è distinto anche per i risultati accademici, conseguendo una media elevata che gli ha consentito di ottenere borse di studio erogate dall’ADISU Puglia e di usufruire di un posto alloggio presso una delle residenze universitarie.



Pubblicato il 29 Luglio 2026