Dal Gino Lisa non si parte, ma nessuno ha avvisato per tempo

“Nella giornata di ieri, dopo alcune segnalazioni di “strane” cancellazioni dei voli programmati per Milano Malpensa e Torino, in relazione al periodo compreso tra fine novembre 2023 e fine marzo 2024, ci siamo attivati per comprendere cosa stesse succedendo. Lo comunica il comitato Vola Gino Lisa presieduto da Maurizio Gargiulo. “I fatti sono stati appresi dai tanti passeggeri che ieri si sono visti arrivare questa sgradita sorpresa via e-mail”.

La compagnia aerea Lumiwings ha modificato il piano dei voli invernali, qualche mese fa sul proprio sito, eliminando, a partire dalle date sopraindicate, con qualche eccezione per il periodo dell’Immacolata e di Natale, le due tratte per Milano Malpensa, programmate per le giornate di martedì e di giovedì, e la tratta di Torino programmata per la giornata di mercoledì.

“Non sono giunte, a ora, spiegazioni ufficiali da parte del management della compagnia”, precisa “Vola Gino Lisa” definendo “ingiusta” la scelta aziendale, “contraria alle stesse pubbliche intenzioni di ampliamento dell’offerta, rese nemmeno qualche giorno fa dalla stessa compagnia. L’aeroporto di Foggia ha solo un anno di operatività e andrebbe sostenuto anche in tal senso, lo affermiamo con convinzione assoluta”.

Il comitato si chiede, inoltre, se gli stessi vertici tecnici di A.d.p. e i vertici della Regione abbiano avallato o meno il ridimensionamento dell’offerta e chiedono attenzione sul punto alla sindaca Episcopo e al presidente della Provincia Nobiletti perché il Gino Lisa è “patrimonio di tutti”.

Antonio Vasile, presidente Adp, è netto: “Smentisco categoricamente che ci siano problemi tranne quello comunicativo, la Lumiwings avrebbe dovuto comunicarlo prima. Per il resto ogni aeroporto del mondo, a novembre, ha meno passeggeri, a dicembre so che sono pieni”.

Non finisce qui, tuttavia, la levata di scudi da Foggia. Le proteste per la cancellazione dei voli passano anche dal consigliere regionale Napoleone Cera che ha depositato, fra le altre, una richiesta di audizione in II Commissione dei vertici di Aeroporti di Puglia e dell’Assessore ai Trasporti. “Per avere un quadro chiaro delle ragioni che hanno portato all’annullamento repentino dei collegamenti”, vuole sapere Cera.

La voce di Sergio Venturino, presidente di “Mondo Gino Lisa”, si avvale – come quella dell’altro comitato ma con le dovute differenze – anche di un post social con annesse tabelle sul numero di passeggeri negli aeroporti d’Italia. “A Catania in agosto ci sono 1milione e 300 mila passeggeri, a novembre 600mila. Questo è un esempio ma ne posso portare tanti altri. Se poi si vogliono voli ogni giorno, è la Regione che deve finanziarli. Io parlerò con l’assessore Piemontese, servono più soldi e più compagnie. Ma non si possono fare i conti in tasca a una società privata che viaggia se c’è la domanda. Insomma, non effettua il servizio alla pari di un autobus che trasporta pendolari e studenti, ed è quindi obbligata a effettuare il servizio anche quando c’è un solo passeggero, soprattutto perché paga un ente pubblico. Se vogliamo che la compagnia voli comunque ogni giorno allora è la Regione Puglia che lo deve chiedere alla compagnia, ed eventualmente finanziare la parte necessaria. Indirizziamo le proteste nella giusta direzione, altrimenti non saranno ascoltate”. Venturino esorta a partecipare a un incontro che ha indetto in Camera di Commercio martedì prossimo “per ascoltare la voce degli esperti di voli”. Il piano aggiornato della Lumiwings, tuttavia, riguarda un arco di tempo che va da novembre a marzo. E a Natale, per esempio? “L’anno scorso nei giorni dal 23 in poi ci furono voli straordinari, se c’è molta richiesta gli aerei volano. Noi di Mondo Gino Lisa stiamo lavorando per l’incremento del traffico passeggeri, per i servizi indotti e per l’incoming, per incoraggiare non per distruggere. Capisco, però, che essendo pochi i voli dal Gino Lisa si nota di più, ed è per questo che dobbiamo volare, superare questa benedetta fase di Start up”. Aggiunge, con una punta di ironia: “Sa come si divertiranno, nel caos creato, quelli che parlano male del nostro aeroporto?”. Poi ritorna ai voli: “Non credo che ci siano stati errori da parte della compagnia se non quello di non aver avvisato per tempo”.

Paola Lucino



Pubblicato il 11 Novembre 2023