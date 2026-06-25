Dal carcere affari e nuove alleanze mafiose, sei arresti a Foggia

Un’organizzazione criminale capace di operare in maniera ininterrotta, nonostante i propri membri fossero incarcerati, mantenendo una solida rete di comunicazioni, impartendo ordini e reinvestendo proventi illeciti nell’economia legale. È questa la realtà descritta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Bari nell’ambito di un’operazione che ha portato ieri all’arresto di sei persone, tutte appartenenti al clan mafioso Sinesi-Francavilla della Società Foggiana. Le misure cautelari, eseguite congiuntamente da Carabinieri e Polizia di Stato, riguardano anche due fratelli che, secondo l’accusa, rivestirebbero ruoli di vertice all’interno della struttura criminale. L’indagine mira a dimostrare la capacità del clan Sinesi-Francavilla di mantenere la propria influenza sul territorio, nonostante gli effetti di alcuni importanti processi che avevano apparentemente indebolito la mafia foggiana. Gli investigatori ritengono che l’organizzazione abbia continuato a controllare attività criminali come il traffico di stupefacenti, l’estorsione a danno di imprenditori e commercianti, la gestione di attività illecite e l’infiltrazione nell’economia legale. Un elemento particolarmente rilevante emerso dalle indagini riguarda l’utilizzo illecito di telefoni cellulari nei penitenziari. Uno degli accusati si sarebbe avvalso nel 2021 di un dispositivo telefonico all’interno del carcere di Tolmezzo per mantenere i contatti con il clan. Questa attività avrebbe comportato, tra le altre cose, il consolidamento dell’alleanza con il gruppo garganico dei Li Bergolis, nonostante la detenzione di diversi leader della società mafiosa. Un altro aspetto cruciale è l’individuazione di presunti investimenti mafiosi nel settore edilizio. Stando alle indagini della Dda, circa 600mila euro di provenienza illecita sarebbero stati reimmessi nell’economia legale con il supporto di un imprenditore del Foggiano, puntando su un settore strategico per rafforzare il controllo territoriale. Il quadro investigativo mette inoltre in luce i rapporti stretti tra la batteria Sinesi-Francavilla e il clan Li Bergolis del Gargano. Le forze dell’ordine sostengono che questa alleanza sia rimasta forte nel tempo e che uno dei soggetti arrestati abbia avuto un ruolo chiave nel tentativo di negoziare un accordo per la gestione della piazza dello spaccio della città di Vieste. Le fonti di prova a fondamento della continuità del fenomeno mafioso e del ruolo associativo degli indagati sono costituite, a supporto delle sentenze passate in giudicato, dal contenuto delle intercettazioni in atti, dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, da servizi di osservazioni, dalle immagini tratte dai sistemi di videoriprese, da esiti di perquisizioni e sequestri, da arresti riferiti a specifici episodi delittuosi, con la necessaria precisazione che l’esistenza del vincolo associativo, e cioè la verifica circa l’appartenenza del singolo al sodalizio criminale intesa quale stabile messa a disposizione, emerge da condotte concludenti di adesione implicita al sodalizio mafioso, non essendo emerso il ricorso in Foggia a riti iniziatici di affiliazione. Quali profili che caratterizzano sul piano strutturale, metodologico e funzionale, l’assetto interno e l’operatività criminale della ‘Società Foggiana’ si rileva, sul piano del cosiddetto assoggettamento interno, la rilevanza della cassa comune e della suddivisione dei proventi tra le diverse articolazioni ed il protrarsi della conflittualità tra le batterie, con particolare riferimento alle tensioni tra i Sinesi/Francavilla ed i Moretti/Pellegrino; sul piano del cosiddetto assoggettamento esterno, la gestione consociata dell’attività estorsiva, la metodologia mafiosa, lo sviluppo dei percorsi di infiltrazione nel tessuto economico, la gestione egemonica del mercato della droga in Foggia, la proiezione unitaria sul territorio da parte del sodalizio mafioso e dei suoi aderenti. Questo provvedimento cautelare ha ratificato gli analoghi provvedimenti provvisori emessi dai Tribunali di Larino, Milano e Foggia con i quali era stato convalidato il fermo di indiziato di delitto della DDA di Bari eseguito l’8 giugno 2026 a carico di 3 indagati, nonché ha applicato la misura cautelare ad ulteriori 3 indagati.



Pubblicato il 25 Giugno 2026