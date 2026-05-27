Dal 3 giugno attivi i Photored in due incroci cittadini

Dopo una prima fase sperimentale successiva all’installazione da parte dell’Amministrazione comunale, da mercoledì 3 giugno entreranno in funzione in maniera continuativa i due Photored collocati agli incroci tra via Lucera e viale Candelaro e tra corso Roma e viale Ofanto. Il Photored è un sistema automatico di rilevazione delle infrazioni semaforiche che, attraverso sensori e telecamere attive anche nelle ore notturne, consente di fotografare i veicoli che attraversano l’incrocio con il semaforo rosso. “Abbiamo la necessità di lavorare sulla prevenzione e sul rispetto del Codice della Strada e dei limiti di velocità per evitare incidenti e tragedie che continuano purtroppo a verificarsi con frequenza preoccupante sulle nostre strade – spiega l’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano –. L’utilizzo dei Photored deve essere interpretato come una scelta di responsabilità e non come una misura punitiva nei confronti degli automobilisti”.

“Siamo partiti proprio da questi due incroci – aggiunge – per l’elevato numero di infrazioni registrate e per le gravi conseguenze che ne sono derivate. Invitiamo tutti a rispettare le regole e a guidare con prudenza per evitare sanzioni inevitabili e tutelare la sicurezza di pedoni e automobilisti”. “Il passaggio con il rosso comporta una sanzione da 167 a 665 euro con la decurtazione di sei punti dalla patente – ricorda il comandante della Polizia Locale Vincenzo Manzo –. In caso di recidiva, cioè due violazioni nell’arco di due anni, è prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi”. Alle sanzioni si aggiunge anche la cosiddetta sospensione breve, applicabile già dalla prima violazione: sette giorni se il conducente ha un punteggio inferiore a venti punti ma almeno pari a dieci, quindici giorni se il punteggio è inferiore a dieci. “Per questo – conclude Manzo – raccomandiamo il massimo rispetto delle norme previste dal Codice della Strada”.



Pubblicato il 27 Maggio 2026