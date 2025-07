Dal 1 agosto 20 nuove assunzioni al Comune di Foggia

Così come previsto dal Piano Assunzionale 2025/2027 approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 116 del 19 maggio scorso, dal primo agosto prossimo verranno assunte 20 unità di personale, mediante una prima fase dello scorrimento delle graduatorie vigenti inerenti agli idonei alle procedure concorsuali espletate lo scorso anno.

Nello specifico, 3 saranno assunti con profilo Operatore esperto; 6 con profilo Istruttore Agente di Polizia Locale; 4 con profilo Istruttore Tecnico Geometra; 5 Istruttore amministrativo; 2 con profilo Istruttore contabile.

Altri 11 candidati idonei per differenti profili verranno convocati in una fase successiva, sempre in osservanza a quanto previsto dal Piano Assunzionale.

Per quanto riguarda invece le assunzioni di 31 Funzionari e 3 Operatori Esperti-Addetti ai Servizi Generali per l’Infanzia attraverso le procedure di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni (ex art. 30 comma 1 Decreto Lgs n.165/2001), sono 8 i profili previsti, così come da Determina dirigenziale n. 1143 del 13 giugno scorso:

3 Operatore esperto, 2 Funzionario Avvocato, 2 Funzionario Specialista di Vigilanza, 11 Funzionario Tecnico, 9 Funzionario Amministrativo, 2 Funzionario Contabile, 3 Funzionario Educatore socio-pedagogico e 2 Funzionario Insegnante.

Ad oggi, le procedure sono in corso, 14 candidati risultano idonei a ricoprire le mansioni specifiche, ed il colloquio per il profilo di Funzionario Contabile si terrà il prossimo giovedì 24 luglio. “In caso di mancata copertura dei posti riservati attraverso le procedure di mobilità, per gli stessi verranno bandite procedure concorsuali pubbliche” spiega il dirigente Giuseppe Marchitelli, il quale informa, per quanto riguarda le nomine dei Dirigenti assunti sempre attraverso le procedure di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, che “è stata assunta la Dirigente dell’Area Avvocatura ed è in fase di conclusione l’assunzione di un nuovo Dirigente amministrativo”.

“Stiamo mantenendo gli impegni assunti, con beneficio per l’Ente, per il personale e per l’utenza, dato che le nuove assunzioni hanno portato a un significativo salto di qualità nei servizi e nelle prestazioni erogate” spiega l’assessora al Personale Daniela Patano. “Ringrazio il Dirigente e la struttura tecnica preposta per la puntualità, la professionalità e l’abnegazione mostrate, e formulo a nome della sindaca Maria Aida Episcopo e dell’intera Amministrazione gli auguri di buon lavoro ai nuovi assunti” la sua conclusione.



Pubblicato il 18 Luglio 2025