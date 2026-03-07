DACIA presenta DUSTER fullhybrid 155

(Adnkronos) –

Dacia continua a rinnovare uno dei modelli più iconici della propria gamma con l’introduzione della nuova motorizzazione Full Hybrid 155, la nuova Dacia Duster rafforza in maniera decisa la propria posizione nel mercato europeo dei SUV.

Duster è un modello chiave del panorama automobilistico europeo, ha venduto oltre 2,7 milioni di unità dal suo lancio e, dal 2018, è il SUV più venduto a privati in Europa. Con questo nuovo modello Duster evolve nel linguaggio stilistico del brand con un design che unisce linee tese, volumi netti e proporzioni equilibrate, esprimendo un carattere solido e immediatamente riconoscibile. La firma luminosa a forma di Y, presente sia nei gruppi ottici anteriori sia posteriori, rafforza l’identità visiva del modello. La principale novità tecnologica è rappresentata dall’introduzione della motorizzazione Full Hybrid 155 e combina insieme un motore benzina a quattro cilindri da 109 CV con due motori elettrici, uno da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione, una batteria da 1,4 kWh (230 V) aiutati da un cambio automatico elettrificato con quattro rapporti per il motore termico e due per quello elettrico. Questa architettura consente un avviamento sempre in modalità 100% elettrica e una perfetta efficienza nel recupero dell'energia soprattutto nel percorso cittadino che permette di viaggiare fino all'80% del tempo in modalità unicamente full electric. Tra le principali innovazioni spicca anche Starkle, materiale sviluppato da Dacia che contiene il 20% di plastica riciclata e l’eliminazione delle cromature in favore di finiture più sostenibili.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Marzo 2026