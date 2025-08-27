Dacia Jogger: spazio, comfort e modularità per ogni avventura

(Adnkronos) – La Dacia Jogger nasce per soddisfare le esigenze delle famiglie moderne e di chi ama viaggiare senza rinunciare a praticità e versatilità. Grazie alla sua concezione modulare, questa vettura è pensata per affrontare sia i lunghi viaggi su strada sia i fine settimana immersi nella natura, adattandosi a ogni stile di vita. L’opzione Pack Sleep, ad esempio, consente di trasformare l’abitacolo in uno spazio pronto per il riposo, rendendo la Jogger un’auto perfetta anche per le esperienze outdoor. Progettata con tre file di sedili e fino a sette posti, offre oltre 50 configurazioni differenti, pensate per accogliere passeggeri e bagagli senza compromessi. La seconda fila della Dacia Jogger integra una panchetta frazionabile 2/3 – 1/3, mentre nella configurazione a sette posti la terza fila è composta da due sedili singoli completamente removibili. Questa flessibilità la rende ideale sia per la quotidianità sia per esigenze di trasporto eccezionali. Con la Jogger non mancano mai soluzioni per il carico: in modalità “cargo” la capacità massima raggiunge 2.094 litri. Nella versione a cinque posti il bagagliaio offre 829 litri, mentre nella variante a sette posti si dispone di 212 litri con i sedili posteriori abbattuti. Il pianale lungo oltre un metro consente di caricare facilmente oggetti ingombranti come passeggini o biciclette per bambini senza doverli smontare. La versatilità della vettura non si limita alla famiglia: chi pratica escursioni, attività sportive o trasporta strumenti da lavoro trova nella Jogger un compagno di viaggio affidabile. Grazie ai sedili removibili della terza fila, c’è spazio anche per animali da compagnia o attrezzatura ingombrante. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Agosto 2025