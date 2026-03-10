Dacia, in piano futuREady quattro modelli elettrici ma sempre focus su mobilità accessibile

(Adnkronos) – E' una evoluzione nella continuità con l'obiettivo ambizioso di offrire una mobilità pragmatica e accessibile quella che viene definita per Dacia nel piano 'futuReady' presentato oggi dall'ad del gruppo Renault François Provost. Infatti – partendo da uno dei tassi di customer loyalty più alti in Europa – la strategia a medio termine di Dacia, si spiega dal brand, potenzierà la 'formula magica' già confermata dai risultati lavorando su cinque pilastri chiave. Il primo è un forte impegno nella mobilità elettrica con il lancio di quattro veicoli 100% elettrici entro il 2030. Si parte quest'anno con un nuovo modello elettrico del segmento A, realizzato sulla piattaforma RGEV Small di Renault Group e prodotto in Europa. Sviluppato in meno di 16 mesi, incarna perfettamente il DNA di Dacia, con un prezzo d'ingresso inferiore a 18.000 euro. Dacia punta quindi a una elettrificazione accelerata di tutta la gamma: se oggi un veicolo Dacia su quattro venduti è elettrificato in futuro la quota salirà a due terzi nel quadro di un rafforzamento della sua presenza nel segmento C. "I primi passi mossi dal brand con Bigster si sono già rivelati convincenti" spiega il brand che punta a portare la quota di vendite di veicoli del segmento C a un terzo del totale nei prossimi anni. Un tassello di questa offensiva è rappresentato dallo Striker, il nuovo crossover elettrificato, presentato oggi. Lungo 4,62 metri, Striker punta a essere complementare a Bigster: dopo la presentazione odierna il nuovo modello – che vanta un design robusto e incisivo – sarà svelato definitivamente a giugno. La gamma comprenderà anche una versione ibrida, una versione ibrida 4×4 e una versione GPL. Con un prezzo d'ingresso di meno di 25.000 euro, Striker vuole offrire un accesso alla mobilità elettrificata per i clienti privati e le flotte. Quanto alla Sandero, per la prossima generazione, Dacia anticipa una gamma di motorizzazioni tutte multi-energia, con cui il modello dovrebbe riconfermarsi come punto di riferimento del segmento a livello di rapporto prezzo/prestazioni. Infine Dacia continuerà a sfruttare l'esperienza nel campo dei 4×4 accessibili a tutti e la leadership nelle soluzioni GPL.

Pubblicato il 10 Marzo 2026