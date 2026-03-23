Dacia Bigster: comfort e tecnologia al centro del nuovo C-SUV

(Adnkronos) – Con l’arrivo di Dacia Bigster, il marchio evolve il proprio concetto di essenzialità adattandolo a un segmento più esigente. Il debutto nel mondo dei C-SUV segna infatti un passaggio importante: mantenere l’identità del brand, ma arricchirla con contenuti capaci di rispondere a un pubblico che cerca maggiore comfort, tecnologia e versatilità.

Dacia Bigster punta su semplicità d’utilizzo e dotazioni concrete, senza rinunciare a soluzioni pensate per migliorare la vita a bordo, soprattutto nei viaggi più lunghi e nell’utilizzo quotidiano. Alla base della proposta di Dacia Bigster c’è un’attenzione marcata all’esperienza di guida. L’accesso al veicolo è reso più immediato grazie al sistema Keyless Entry, mentre il portellone posteriore ad apertura elettrica semplifica le operazioni di carico, con diverse modalità di attivazione pensate per la massima praticità. All’interno, l’abitacolo è dominato da un touchscreen centrale da 10,1 pollici, presente su tutta la gamma, attorno al quale ruota il sistema multimediale. Le versioni di accesso adottano Media Display con connettività wireless per smartphone, mentre gli allestimenti superiori introducono Media Nav Live, che integra navigazione connessa e aggiornamenti cartografici a lungo termine. Il comfort acustico è affidato a un impianto audio evoluto, mentre il quadro strumenti digitale (disponibile in due dimensioni a seconda dell’allestimento) consente una gestione intuitiva delle informazioni di guida. Non manca una dotazione orientata al benessere dei passeggeri: climatizzazione bi-zona, bocchette dedicate per i sedili posteriori, ricarica wireless e tetto panoramico sono elementi che contribuiscono a rendere l’esperienza a bordo più piacevole e funzionale. Particolare attenzione è stata riservata anche alla posizione di guida. Nelle versioni più complete, il sedile del conducente offre regolazioni elettriche e supporto lombare, migliorando ergonomia e comfort durante i lunghi spostamenti. Sul fronte della guida assistita, Dacia Bigster integra sistemi evoluti in linea con le normative europee più recenti.

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Pubblicato il 23 Marzo 2026