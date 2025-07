Dacia Bigster 2025: dotazione da grande e una nuova colorazione accattivante

(Adnkronos) – Nel segmento C-SUV, Dacia alza l’asticella con Bigster, il nuovo modello di punta che incarna appieno la filosofia del marchio: semplicità, robustezza, concretezza. A quattro anni di distanza dal concept che lo aveva anticipato, Bigster arriva sulle strade con un look imponente e coerente con i valori originali del brand.

David Durand, Vice President Design di Dacia, ha dichiarato: “Bigster è la massima espressione del nostro linguaggio di design e rappresenta il vertice della gamma. Abbiamo tradotto fedelmente le promesse del concept in una vettura di serie concreta e autentica”.

Le forme di Bigster riflettono la sua vocazione: linee tese, parafanghi pronunciati, proporzioni generose. L’aspetto robusto è accentuato dal frontale verticale con griglia nero lucido, dove spicca il logo DACIA Link, mentre i gruppi ottici estremi e le superfici semplici rafforzano la presenza su strada. Il cofano, largo e orizzontale, è stato modellato per facilitare la visibilità del conducente. Un dettaglio pratico che si affianca a soluzioni stilistiche inedite come l’alternanza tra nero lucido e opaco, scelta non solo estetica ma anche funzionale in un’ottica di maggiore resistenza all’uso quotidiano. Oltre ai cerchi da 17” e 18”, Bigster offre cerchi da 19” con design a Y per l’allestimento Journey, e per le versioni top di gamma arriva anche una raffinata livrea Bi-Tono con tetto nero. Ma la novità cromatica più rilevante è l’Indigo Blue: una vernice metallizzata elegante e sobria, introdotta in esclusiva per questo modello. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Luglio 2025