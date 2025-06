Da ‘Sister Act’ a ‘Un posto al sole’, Whoopi Goldberg sbarca in Rai – Video

(Adnkronos) –

Whoopi Goldberg sbarca in Rai. L’attrice statunitense sarà infatti nel cast di 'Un posto al sole' ". L’annuncio alla presentazione dei palinsesti Rai, a Napoli, arriva sia della direttrice della Fiction Maria Pia Ammirati sia dalla stessa attrice premio Oscar per 'Ghost'. "Per i 30 anni della fiction, avremo questo regalo fantastico. Stiamo scrivendo – ha spiegato Ammirati – la linea di Whoopi e sarà una linea singolare perché ci sarà anche del mistery e un incontro anche sentimentale tra lei e uno dei protagonisti della fiction". Whoopi Goldberg, in un video pubblicato sui social network, ha espresso il suo entusiasmo per la partecipazione alla serie tv più longeva della storia italiana. "Lo so, è un’idea folle", ha scherzato l'attrice. Poi ha aggiunto: "Non vedo l'ora, sono emozionata e so che il mio italiano non è perfetto ma abbiamo trovato un modo". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Giugno 2025