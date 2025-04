Da noi… a ruota libera, ospiti e anticipazioni oggi domenica 27 aprile

(Adnkronos) –

Da noi… a ruota libera torna oggi, domenica 27 aprile, alle 17.20 su Rai 1, con un nuovo appuntamento. Ecco chi sono gli ospiti di oggi di Francesca Fialdini. Sono Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, protagonisti al cinema, dal 24 aprile, con il film 'Una figlia' i primi ospiti di 'Da noi… a Ruota Libera'. Ospiti anche Carolyn Smith, la storica giurata di 'Ballando con le stelle' e Giovanni Scifoni, volto popolare delle serie Rai, quest'anno nel cast di 'Che Dio ci aiuti 8', attualmente in onda con successo su Rai 1, mentre per un ricordo di Papa Francesco ci sarà Fra Emiliano Antenucci, frate cappuccino, rettore del Santuario della Madonna del Silenzio in Avezzano, aperto su richiesta del Santo Padre, che lo ha nominato missionario della Misericordia e ha firmato anche la prefazione del suo libro 'Non sparlare degli altri'. E ancora, Giobbe Covatta, comico, attore e regista, da anni testimonial di Amref, la più grande onlus sanitaria in Africa.



Pubblicato il 27 Aprile 2025