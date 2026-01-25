Da noi… a ruota libera, oggi domenica 25 gennaio: gli ospiti

(Adnkronos) –

'Da noi… a ruota libera' torna oggi, domenica 25 gennaio, con un nuovo appuntamento alle 17.20 su Rai 1 con le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti del mondo dello spettacolo e i racconti di storie di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio. Tra gli ospiti l'attrice e conduttrice Natasha Stefanenko e l'impenditore Luca Sabbioni, una coppia da favola: a 30 anni dal loro primo matrimonio civile, qualche settimana fa si sono risposati in Brasile con nozze religiose. E poi, l'attrice Ilenia Pastorelli, ora al cinema con la commedia “Prendiamoci una pausa” e in libreria con il suo primo romanzo 'Non so come è successo'. Ospite anche Eugenio Mastrandrea, l’amatissimo Capitano dei Carabinieri Diego Martini, nella nuova stagione di 'Don Matteo', in onda su Rai 1. Infine la storia di Moira Cucchi, una donna vittima di gravissime violenze fisiche e psicologiche da parte del suo ex marito, che è riuscita a ricostruire la sua esistenza e quella dei suoi figli e che, tra pochi mesi, sposerà l’uomo che l'ha fatta tornare ad avere fiducia nell'amore e nella vita.

