Da noi… a ruota libera, oggi domenica 24 maggio: gli ospiti di Fialdini

(Adnkronos) –

'Da noi… a ruota libera' torna oggi, domenica 24 maggio, con un nuovo appuntamento sempre condotto da Francesca Fialdini in onda alle 17.20 su Rai 1.

A raccontarsi in questa puntata saranno Dalila Di Lazzaro, attrice simbolo del cinema italiano e scrittrice di diversi romanzi, insieme al compagno Manuel Pia; Andrea Delogu, conduttrice, scrittrice e attrice, in sala dal 28 maggio con il film 'Innamorarsi e altre pessime idee'; Fiorella Mannoia, cantautrice tra le più amate, che sarà in tour da giugno con 'Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve', un viaggio tra i brani più amati di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Con Francesca Fialdini parlerà anche del suo ruolo di ambasciatrice e testimonial di Amref, la più grande onlus sanitaria in Africa. Infine, la storia di Cesare Faldini, chirurgo ortopedico di fama mondiale, che da molti anni ha deciso di passare le sue vacanze estive, facendo volontariato negli ospedali di paesi in via di sviluppo dove, negli anni, ha operato oltre 1.500 bambini affetti da gravi malformazioni.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Maggio 2026