Attualità

Da noi… a Ruota Libera, oggi domenica 14 dicembre: le anticipazioni

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
'Da noi… a Ruota Libera' condotto da Francesca Fialdini torna oggi, domenica 14 dicembre, alle 17.20 su Rai 1 con un nuovo appuntamento. Alberto Angela è uno degli ospiti di oggi: da poco tornato in libreria con 'Cesare. La conquista dell’eternità', un’opera dedicata alla storia di Giulio Cesare, Angela sarà protagonista su Rai 1, la sera di Natale, di una nuova puntata di 'Stanotte a…' dedicata a Torino. E poi, poche ore dopo la diretta della semifinale di 'Ballando con le stelle', sarà in studio Paolo Belli.  Infine, per lo spazio dedicato alla maratona Telethon, Francesca Fialdini incontrerà Valentina Giuffrè, che ha ricevuto la diagnosi della malattia di Wilson quando aveva solo cinque anni e che grazie a una diagnosi tempestiva e a terapie innovative ha potuto riscrivere il suo futuro, e l’attrice Serena Iansiti, testimonial Telethon. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Serie A, oggi Milan-Sassuolo – La partita in diretta

5 minuti fa

Che tempo che fa, oggi 14 dicembre: tra gli ospiti Siani, i giudici di MasterChef e Saviano

26 minuti fa

Bergamo, precipita per 5 metri da tetto capannone abbandonato: morto 19enne

31 minuti fa

Sydney, il cittadino eroe affronta e disarma il terrorista

38 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio