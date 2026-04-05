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Da noi… a ruota libera, domenica 5 aprile: gli ospiti di oggi

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(Adnkronos) –
Da noi… a ruota libera torna oggi, domenica 5 aprile, con un nuovo appuntamento alle 17.20 su Rai 1. Tanti gli ospiti in studio anche nel giorno di Pasqua. Ci sarà Maurizio Battista, comico e attore da sempre impegnato tra cinema, tv e teatro, noto per il suo stile romano e ironico. Alessio Boni, volto di numerose fiction e film di successo, attualmente protagonista di un classico senza tempo, il celebre capolavoro di Miguel de Cervantes 'Don Chisciotte', al cinema dal 26 marzo. A seguire, Pif e Giusy Buscemi, dal 2 aprile sul grande schermo con 'Che Dio perdona a tutti', il nuovo film diretto dallo stesso Pif, autore anche dell’omonimo romanzo da cui il film è tratto. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Aprile 2026

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