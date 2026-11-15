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Da noi… a ruota libera, domenica 15 novembre: gli ospiti e le interviste di oggi

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(Adnkronos) –
‘Da noi… a Ruota Libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini, torna oggi, domenica 15 novembre, alle 17.20 su Rai 1. Tra gli ospiti di questa settimana, Orietta Berti, vera icona della musica e dello spettacolo italiano, che continua a conquistare il pubblico con la sua ironia e la sua energia. Ha da poco pubblicato il nuovo singolo ‘Maledetto Settembre’, in collaborazione con la cantautrice Nina Zilli e il rapper Danti, anche loro ospiti in studio.  

Ci sarà, poi, la giornalista e conduttrice televisiva Manuela Moreno, volto storico del TG2, in gara a ‘Ballando con le Stelle’ in coppia con Carlo Aloia. Infine, Paola Minaccioni e Antonio Folletto, protagonisti di ‘Una finestra vista lago’, la nuova serie in onda dal 24 novembre su Rai 1. La fiction, tratta dai romanzi di Andrea Vitali, racconta le vicende del giovane maresciallo dei carabinieri Ernesto Maccadò, ambientate negli anni ’30. 

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Pubblicato il 15 Novembre 2026

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