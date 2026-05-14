Da ‘Geist Maschine’ allo spazio, tutte le novità Bao al Salone del libro di Torino

(Adnkronos) – Un futuro post-apocalittico da salvare e uno spazio cosmico dove recuperare oggetti smarriti. Sono questi gli scenari delle novità che Bao Publishing lancia al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 (14-18 maggio). La casa editrice milanese si conferma protagonista della kermesse, schierando un team di autori capitanato da LRNZ e Zerocalcare e presentando un catalogo che spazia dalla fantascienza d'autore al graphic novel intimista. A guidare le uscite è l'anteprima di 'Geist Maschine Vol. 2' di LRNZ (Lorenzo Ceccotti). Il secondo capitolo della trilogia post-apocalittica, in uscita ufficiale il 22 maggio, prosegue il viaggio dei giovani Sol, Len e Aiden a bordo di un robot antropomorfo. Partendo dalle rovine di una Roma futuristica, i protagonisti sono diretti verso la leggendaria città di Otan, ultimo baluardo della civiltà. Il tema della storia si lega perfettamente a quello del Salone, "Il mondo salvato dai ragazzini", esplorando argomenti come la guerra, la fine della civiltà e la speranza portata dalle nuove generazioni. Altra grande novità è 'Devo andare nello spazio', l'opera d'esordio come autore unico del fumettista sardo Riccardo Atzeni, disponibile dal 15 maggio. Realizzato interamente ad acquerello, il libro racconta la storia surreale e tenera di Mocci, un precario di Cagliari che di lavoro recupera oggetti smarriti finiti nello spazio. La sua routine tra stelle e rifiuti digitali si intreccia con un rapporto irrisolto con il padre malato, che scompare misteriosamente. Un racconto che tocca i temi dei legami familiari, dell'amicizia e del lavoro precario nell'era tecnologica. Fitto il calendario di appuntamenti con gli autori. L'evento di punta è "Il fumetto è una macchina della verità" , che si terrà domenica 17 maggio dalle 13 alle 14 presso l'Arena Bookstock (Pad. 4). Un incontro collettivo che vedrà la partecipazione di Riccardo Atzeni, Carlotta Dicataldo, LRNZ, Irene Marchesini, Rita Petruccioli e Zerocalcare. Gli autori si racconteranno e disegneranno dal vivo, svelando il grado di onestà necessario per creare le loro opere. Da segnalare anche altri due appuntamenti. Sabato 16 maggio, dalle 13 alle 14 nella Sala Gialla (Pad. 4), Rita Petruccioli presenterà la sua opera 'Medea'. Si tratta di una rilettura del mito classico in chiave spaziale, opera che esplora dinamiche di potere, genere e appartenenza, mostrando come una storia antica possa riflettere le contraddizioni del presente. Inoltre, per la prima volta in Italia, sarà presente al Salone l'autrice francese Sixtine Dano, che ha pubblicato con BAO il graphic novel 'Sibylline'.

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Pubblicato il 14 Maggio 2026