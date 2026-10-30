Da Foggia l’appello di Traiano: “Servono corsi di laurea in Podologia al Sud”

“Esiste una mancanza di corsi di laurea in Podologia nel Mezzogiorno e nelle Isole. Nell’anno accademico 2025/2026 i corsi sono attivi in sei sedi, per 119 posti complessivi, e nessuna si trova al Sud. Eppure proprio al Sud la prevalenza del diabete è più alta: 7,9% al Sud e 7,4% nelle Isole, contro il 6,2% nazionale. Più persone a rischio di complicanze al piede, meno podologi formati sul territorio per prevenirle.

La mancanza dei corsi di laurea inevitabilmente porterà a un invecchiamento fisiologico dei colleghi presenti sul territorio che non hanno ovviamente nessun ricambio generazionale e il rischio è la desertificazione della professione nel Sud Italia. Non a caso in Puglia siamo circa 80 Podologi per una popolazione di 2.900.000 persone che aumentano inevitabilmente d’estate, con quello che può comportare non avere un’assistenza specifica per quanto riguarda il mondo del piede. Ormai indifferibile sanare questo vulnus attraverso l’attivazione di almeno un paio di sedi del corso di laurea al Sud e nelle Isole, creazione di poli formativi con le Asl e le aziende ospedaliere, apertura di un tavolo tecnico tra Università, Regioni, Ministero dell’Università e Ordini TSRM e PSTRP”.

Lo dichiara Dionisio Traiano, presidente della Commissione di Albo dei Podologi dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della provincia di Foggia. Questo uno dei temi di rilievo emersi nel corso del terzo Congresso Nazionale della Commissione di Albo Nazionale dei Podologi della Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, dal titolo «Podologia 360°, il cerchio dell’evidenza – Tra certezze consolidate e prospettive della professione», svoltosi il 23 e 24 ottobre all’Hilton Sorrento Palace.

Due giornate di relazioni, casi clinici, workshop e talk show su podologia pediatrica e dello sport, ecografia interventistica, dermatologia, piede diabetico e futuro della professione. L’Ordine TSRM e PSTRP di Foggia era presente con il Dott. Dionisio Traiano, Presidente della Commissione di Albo dei Podologi, che ha condotto con il Dott. Alessio Gigantino e la Dott.ssa Daniela Risso il talk show «Focus su Università e fabbisogno formativo». Al confronto hanno partecipato il Rettore dell’Università di Salerno, Prof. Virgilio D’Antonio, il Dott. Angelo Mastrillo, Segretario della Conferenza dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, e la Dott.ssa Federica Costantini, Direttrice didattica del Corso di Laurea in Podologia de La Sapienza.



Pubblicato il 30 Ottobre 2026