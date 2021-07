Da Foggia al podio di Tokyo, Samele tocca il punto più alto della carriera

La medaglia d’argento individuale ai Giochi di Tokyo è il punto più alto della storia sportiva di Luigi Samele. Una carriera di alto livello ma con picchi soprattutto nelle gare a squadre, come il bronzo a cinque cerchi conquistato a Londra

2012 con Diego Occhiuzzi, Aldo Montano e Luigi Tarantino. Lo sciabolatore foggiano della Fiamme Gialle, che domani festeggerà il

34° compleanno, ha vinto anche tre titoli europei a squadre, un argento mondiale nel 2018 sempre a squadre e due prove di Coppa del Mondo individuale a Chicago nel 2014 e a Cancun nel 2016. Per 4 volte è entrato nella Top Ten del Ranking finale della Coppa del Mondo di scherma sciabola individuale. Al suo attivo anche tre titoli italiani individuali conquistati nel 2016 a Roma, nel 2019 a Palermo e nel 2021 a Cassino.”Siamo contenti cosi. Perche’ Gigi ha dimostrato di saper fare una scherma ad alto livello”. Cosi’ Franco Samele commenta la medaglia d’argento vinta dal figlio, il foggiano Luigi Samele nella sciabola maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo. Lo schermidore foggiano e’ stato battuto per 15 a 7 dall’ungherese Aron Szilagy. Una gara seguita dal padre, in compagnia di parenti e amici, nella loro abitazione a Foggia.

“Abbiamo seguito le gare – ha detto il padre – tutti insieme tifando per Gigi. Ha vinto l’argento. Ma va bene cosi’.

L’avversario era fortissimo e l’ha dimostrato. Ma siamo contenti lo stesso. E’ un grande campione il nostro Gigi. Poi ha anche il primato di aver vinto la prima medaglia italiana di queste Olimpiadi”.

