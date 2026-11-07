Da Cerignola a Bari per rubare le auto. Arrestati dalla polizia due pluripregiudicati 37enni

Nella notte di giovedì scorso, a Bari, la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato due uomini, entrambi di 37 anni e originari di Cerignola, ritenuti responsabili del reato di tentato furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione giunta alla Sala Operativa, che indicava due persone a volto travisato, intenti ad armeggiare attorno a un’autovettura in sosta in una via del centro. L’arrivo tempestivo delle Volanti, che intanto avevano predisposto un dispositivo di controllo al fine di inibire le probabili vie di fuga, ha consentito di bloccare e arrestare i due malfattori. Infatti i due soggetti, che alla vista dei poliziotti erano saliti a bordo di un’altra autovettura tentando la fuga a forte velocità, sono stati prontamente bloccati dalla pattuglia posizionatasi a sbarramento della carreggiata.

La perquisizione personale estesa al veicolo in loro uso ha permesso di rinvenire chiavi alterate e arnesi atti allo scasso e gli accertamenti effettuati sull’auto in sosta hanno, inoltre,evidenziato i segni del tentativo di furto. All’esito del giudizio per direttissima, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti di entrambi gli indagati, pluripregiudicati, la misura cautelare degli arresti domiciliari. Inoltre, nei loro confronti, il Questore di Bari ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Bari.

P.Fer.