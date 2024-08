Da Cannes a Venezia, il momento ‘amarcord’ per l’ad Rai Roberto Sergio e la moglie Isabella

(Adnkronos) – Momento 'Amarcord', per citare l'iconico film di Fellini, per Roberto Sergio. L'amministratore delegato Rai, ha pubblicato sui social due scatti, che lo ritraggono insieme alla moglie Isabella Rusconi. Il primo risale al 2004, sul red carpet del Festival di Cannes. Il secondo, invece, al 2024 sul tappeto rosso dell'81esima Mostra del Cinema di Venezia. "20 anni di Rai", scrive Sergio, per sottolineare l'impegno dell'azienda durante le due kermesse cinematografiche più prestigiose al livello mondiale. "Il tempo passa, ma lo stile resta", diceva Coco Chanel. Ed è così anche per la coppia, elegantissima in ogni occasione. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Agosto 2024