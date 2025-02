Da Bronzetti-Cocciaretto a Tsitsipas-Bellucci: orari dei match di oggi e dove vederli

(Adnkronos) – Giornata ricca di impegni per gli italiani del tennis. Oggi, venerdì 7 febbraio, è tempo di quarti di finale nei tornei di Rotterdam, Dallas e Cluj. Ci sarà l’atteso match di Mattia Bellucci contro Stefanos Tsitsipas, ma anche il derby tra Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto nel Wta 250 di Cluj-Napoca. A Dallas, Matteo Arnaldi sfiderà invece Jaume Munar. Grande attenzione per il derby tutto azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, in campo nel Wta 250 di Cluj-Napoca non prima delle 18. Questo il programma di giornata in Romania: Potapova-Seidel (non prima delle 17)

Bronzetti-Cocciaretto (a seguire)

Il Wta 250 di Cluj-Napoca sarà trasmesso in diretta su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW. Nell’Atp 500 di Rotterdam c’è invece tanta attesa per rivedere in campo Mattia Bellucci, che dopo il successo contro Medvedev affronterà Tsitsipas. Ecco il programma di oggi nel torneo olandese: Altmaier-De Minaur (ore 13)

Tsitsipas-Bellucci (a seguire)

Più o meno in contemporanea con Bellucci, saranno impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori, a caccia di un posto in semifinale in doppio contro la coppia tedesca Schnaitter-Wallner. I match del torneo di Rotterdam saranno trasmessi sui canali Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su Sky Go e NOW. In serata, si gioca anche nell’Atp di Dallas e a battagliare in campo ci sarà Matteo Arnaldi, che sfiderà lo spagnolo Munar alle ore 19. Ecco il programma di oggi:

Arnaldi-Munar (ore 19)

Arnaldi-Munar (ore 19)

Nishioka-Ruud (a seguire) Paul- Opelka (ore 2) Shapovalov-Machac (a seguire) Il match di Arnaldi sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.



