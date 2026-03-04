Attualità

Cybersicurezza, Portaluri (Magnet Forensic): “Ia acceleratore in indagini per cybercrime”

(Adnkronos) – "L’intelligenza artificiale sta diventando un abilitatore fondamentale nelle indagini sul cybercrime, permettendo di accelerare l’analisi delle evidenze digitali e individuare pattern criminali sempre più complessi. La vera sfida oggi è integrare queste tecnologie in modo affidabile, scalabile e conforme ai quadri normativi, rafforzando al tempo stesso la cooperazione tra attori pubblici e privati". Con queste parole Luigi Portaluri, Director South Europe di Magnet Forensic, è intervenuto oggi a Roma alla conferenza internazionale Cybersec 2026, promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato. Al centro dell’incontro ‘Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune’. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Marzo 2026

