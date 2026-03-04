Attualità

Cybersicurezza, Pisano (Almaviva): “Accelerare processi di prevenzione”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Nel dominio cibernetico affrontiamo una sfida asimmetrica: gli attori ostili operano con implacabile rapidità e flessibilità, mentre le nostre risposte rischiano di essere rallentate da complessità organizzative e procedurali. È quindi essenziale rafforzare la sinergia tra istituzioni, industria e comunità tecnologica, accelerare i processi di prevenzione e risposta alla minaccia e promuovere una maggiore cooperazione tra il settore pubblico e quello privato. Solo attraverso un approccio proattivo e multi dominio sarà possibile indirizzare una maggiore resilienza dell’ecosistema digitale, rendendolo più sicuro e maggiormente capace di affrontare le sfide emergenti". Lo ha detto oggi a Roma Antonio Pisano, Chief Security Officer di Almaviva Group, in occasione di Cybersec 2026, la conferenza internazionale promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato. Al centro dell’incontro ‘Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune’. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sostenibilità, il Salone della Csr 2026 riparte da Udine

31 minuti fa

Sanpellegrino sostiene la riqualificazione di ‘Area Paradiso’

33 minuti fa

Premio Film Impresa, prosegue il racconto delle aziende tra opere in concorso﻿

35 minuti fa

Formula 1, si riparte con il Gp di Melbourne: dalle libere alla gara, dove vedere tutti gli appuntamenti

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio