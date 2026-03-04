Attualità

Cybersicurezza, Mugnano (Gyala): “Unire le forze per un’Italia hub di eccellenza”

(Adnkronos) – "Il Cybersec 2026 propone una nuova visione: far evolvere l’ecosistema nazionale della cybersecurity verso il modello collaborativo CyberHub Italia, spinto dalla volontà di portare innovazione. In questo contesto, imprese come Gyala, che integra Threat Intelligence avanzata con strategie di resilienza condivise, possono dare un importante contributo. Sono convinto che solo unendo le forze tra pubblico e privato potremo contrastare le minacce evolute, trasformando l’Italia in un hub europeo di eccellenza". Queste le parole di Nicola Mugnato, Co-Founder di Gyala, oggi a Roma alla Cybersec 2026, la conferenza internazionale promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato che quest’anno, alla quinta edizione, si concentra sui temi ‘Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune’. 
Pubblicato il 4 Marzo 2026

