Cybersicurezza, Fasano (Ermetix): “Ia diventa superficie di attacco”

(Adnkronos) – "L’intelligenza artificiale non è più soltanto uno strumento in mano ai cybercriminali. Sta diventando essa stessa parte della superficie d’attacco delle nostre organizzazioni. Il vero cambio di prospettiva è capire che l’intelligenza artificiale non è un semplice tool, ma un attore operativo inserito nei nostri sistemi: se un avversario riesce a orientarlo, non ha più bisogno di bucare un server perché può direttamente pilotare un processo". Sono le parole di Diego Fasano, Ceo di Ermetix, partecipando oggi a Roma alla Cybersec 2026, la conferenza internazionale promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, in collaborazione con la Polizia di Stato per discutere di ‘Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune’.

Pubblicato il 4 Marzo 2026