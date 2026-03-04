Attualità

Cybersicurezza, Fasano (Ermetix): “Ia diventa superficie di attacco”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "L’intelligenza artificiale non è più soltanto uno strumento in mano ai cybercriminali. Sta diventando essa stessa parte della superficie d’attacco delle nostre organizzazioni. Il vero cambio di prospettiva è capire che l’intelligenza artificiale non è un semplice tool, ma un attore operativo inserito nei nostri sistemi: se un avversario riesce a orientarlo, non ha più bisogno di bucare un server perché può direttamente pilotare un processo". Sono le parole di Diego Fasano, Ceo di Ermetix, partecipando oggi a Roma alla Cybersec 2026, la conferenza internazionale promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, in collaborazione con la Polizia di Stato per discutere di ‘Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune’. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Formula 1, si riparte con il Gp di Melbourne: dalle libere alla gara, dove vedere tutti gli appuntamenti

33 minuti fa

Giovani, ‘stare insieme’ significa prima di tutto amicizia: per 4 su 10 è vero spazio collaborazione

49 minuti fa

Cybersicurezza, Momola (Engineering): “Colmare ritardo europeo”

54 minuti fa

Roma, scontro fra tram sulla ferrovia Termini-Centocelle: al momento non risultano feriti

57 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio