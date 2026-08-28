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Cyberattacco aeroporti nel Regno Unito, hacker chiedono un riscatto

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(Adnkronos) – Gli hacker che hanno attaccato l’aeroporto di Manchester, uno dei tre scali che hanno subito ieri un cyberattacco insieme a quelli di London Stansted e di East Midlands, chiedono un riscatto per restituire i dati che sono stati rubati. E' quanto riferisce il 'Manchester Evening News' in merito al furto dei dati di circa 8,7 milioni di passeggeri.  Secondo quanto riferito, Manchester Airports Group ha rifiutato di pagare e sta seguendo le indicazioni delle autorità competenti. Il gruppo responsabile dell’attacco è noto a Mag e alle autorità, ma il suo nome non è stato reso pubblico. Il 'Manchester Evening News' ha appreso che lo stesso gruppo, già identificato, sarebbe stato responsabile di altri cyberattacchi analoghi avvenuti quest’anno contro aziende e organizzazioni di diversi settori in varie parti del mondo. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Agosto 2026

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