Attualità

Cyberattacchi, Tajani: “Oggi ricevute nuove intimidazioni, non risparmiati i minori della mia famiglia”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Io stesso sono stato vittima di attacchi informatici, anche mettendo una taglia su di me. Nella giornata di oggi ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato alcun componente della mia famiglia, compresi i minori. Anche su di loro è stata estesa la taglia che mi riguarda”. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il Question Time alla Camera. 

“Le attività di questi cyber-criminali seguono una traiettoria ben precisa: colpire i Paesi e le Istituzioni che difendono la libertà, la sovranità e l’indipendenza di una nazione aggredita”, ha aggiunto. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ucraina, Putin incontra gli inviati di Trump. Zelensky: “Senza l’Europa la pace è impossibile”

4 ore fa

Iran, Israele prepara un nuovo attacco: Teheran minaccia le basi Usa in Europa

4 ore fa

Ue, doppio summit a Dublino: focus su Ucraina e intelligenza artificiale

4 ore fa

Allarmi bomba nelle scuole, Meloni ‘chiama’ le opposizioni: “Uniti sulla sicurezza, nessun pericolo concreto ma guardia alta”

4 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio