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Cyberattacchi, Severino: “Dia nel mirino? Minaccia alla sicurezza nazionale, danni potenzialmente

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Il presunto attacco hacker alla Direzione Investigativa Antimafia, riaccende l’allarme sulla vulnerabilità delle istituzioni italiane. “Quando si arriva a colpire le grandi istituzioni, quelle con livelli di protezione estremamente elevati, ci rendiamo conto che nessuno è immune”, ha dichiarato Paola Severino, ex ministra della Giustizia e presidente della Luiss School of Law, intervistata ad AdnFinance.


Pubblicato il 9 Novembre 2026

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