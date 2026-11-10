Cyberattacchi, dalle tv agli spazzolini le nostre case smart non sono mai state così esposte

(Adnkronos) – “Se venisse fuori che alcuni dispositivi di domotica ci spiassero non mi stupirei”. A dirlo all’Adnkronos è Mauro Conti, professore ordinario dell’Università di Padova e Ieee Fellow, esperto di cybersecurity, che commenta così l’allarme cyber ritornato in questi giorni al centro dell’attenzione dopo gli attacchi alle strutture critiche, come la catena del freddo nel caso dei congelatori dei supermercati colpiti da una campagna che si inserisce in uno scenario di guerra ibrida più ampio e, secondo le autorità, sempre più preoccupante. Ma mentre si parla di infrastrutture e supply chain, un altro punto di vulnerabilità praticamente onnipresente sono le nostre case. Senza attenzione ad aggiornamenti e password, siamo tutti quotidianamente esposti, spiega Conti.

“Se hai dispositivi collegati a Internet in casa, ci sono app che ti permettono di dialogare direttamente con il dispositivo, dal robottino al termostatato, dagli interruttori alle serrature, fino agli spazzolini con telecamera e ai videocitofoni: assolutamente tutti possono essere un punto di vulnerabilità da cui escono dati e informazioni che i cybercriminali possono vendere online”, spiega Conti, soprattutto se gli aggiornamenti di sicurezza di ogni dispositivo non vengono applicati, o le password aggiornate. L’ecosistema domotico si è trasformato nella più capillare fonte di informazioni personali mai vista. Oggigiorno, una casa media possiede 24 dispositivi connessi, secondo una ricerca di ottobre di Bitdefender e Netgear. La catena che lega la nostra voce alla lampadina del salotto è piena di anelli deboli, presi di mira da oltre 820.000 attacchi informatici al giorno a livello globale (circa 1.000 ogni 105 secondi, secondo le stime di SentinelOne e Dexpose).

Con l’Internet of Things i sensori che ci espongono hanno varcato la porta d’ingresso. Alla quale intanto il resto di Internet bussa in continuazione: programmi automatizzati che controllano milioni di abitazioni alla ricerca di un bersaglio facile, come un dispositivo che utilizza ancora la password originale. Il secondo metodo più comune di attacco (dopo il port scanning, il semplice rilevamento di porte aperte in una rete) è indovinare le password, con 466,6 milioni di tentativi registrati, su 10 milioni e mezzo di case analizzate nella ricerca Bitdefender.

Nella stessa ricerca è emerso che il 99% delle vulnerabilità erano conosciute e che le Smart Tv rappresentano il tipo di dispositivo più vulnerabile per un motivo molto semplice: sono i dispositivi che rimangono dentro casa per più anni, senza essere aggiornati, e che permettono addirittura ad altri di accedere alla nostra connessione di casa per utilizzarla. Nel luglio 2026, la società di sicurezza Spur ha descritto come le app gratuite per le smart tv aprono un proxy locale che viene usato per far passare sulla connessione a banda larga domestica il traffico di terze parti. E gli utenti accettano che questo avvenga al momento dell’installazione dell’app.

Al secondo posto nella classifica della vulnerabilità ci sono dispositivi che dimentichiamo di avere semplicemente perché sono nascosti dentro i muri: gli interruttori intelligenti. Quando smettono di essere venduti, spesso finiscono anche gli aggiornamenti. Le famiglie conservano i dispositivi smart per 5-10 anni. La maggior parte dei produttori, tuttavia, rilascia aggiornamenti di sicurezza solo per 2-4 anni. Una vulnerabilità gigantesca, paradossalmente risolvibile “in maniera abbastanza banale”, con un aggiornamento o un cambio password, spiega Conti.

Ci si circonda sempre più di strumenti connessi, utili a ottimizzare e gestire la vita quotidiana, gli impianti industriali e i servizi, senza valutare fino in fondo il rischio che possano essere abusati da un attore malevolo, spiega Conti. Il problema principale dei dispositivi connessi non è l’utilità della tecnologia, ma la sua mancata protezione. Nel caso dei congelatori collegati a Internet, la possibilità di gestire da remoto manutenzione, controllo e persino operazioni come lo scongelamento può rappresentare un vantaggio operativo ed economico, ma diventa un rischio se gli accessi non sono adeguatamente protetti. Un episodio su larga scala come l’attacco ai frigoriferi europei produce conseguenze perché “ha un impatto non solo in una singola azienda, ma anche sulla catena di distribuzione”. Per questo motivo, vedere supermercati in diverse città e Paesi colpiti dallo stesso problema suscita “un’attenzione enorme”. Ma anche in quel caso, come in quello dello sfruttamento delle vulnerabilità di casa, “chiunque può essere l’autore”: non servono risorse economiche o tecniche particolarmente elevate. “Attualmente ci sono strumenti di intelligenza artificiale che danno un enorme supporto da questo punto di vista”, afferma Conti.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026