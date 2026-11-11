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Cyberattacchi, Calenda ad AdnTalks: “Possibilità grande attacco a infrastrutture strategiche è concreto”

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(Adnkronos) – “Noi sappiamo che dal 2016 i russi interferiscono regolarmente sia dal punto di vista dei nostri social e quindi di tutto il dibattito democratico. Ma anche fanno cyberattacchi che sono i due tipi, uno è quando si manifestano. Ma quelli più pericolosi sono quelli che hanno fatto nel corso degli anni per rompere, diciamo le difese e poi mettere degli spyware dormienti che non che non fanno niente finché non decidono di attivarli”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, intervistato dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario, a AdnTalks. 

“La realtà è che noi su questo abbiamo investito poco. E quindi la possibilità di un grande cyberattacco a infrastrutture strategiche come distribuzione dell’acqua, energia eccetera è un rischio concreto. Quando si parla di investimenti in difesa e noi siamo all’aumento degli investimenti sulla difesa, si parla prima di tutto di un dominio che è quello digitale che contiene i nostri dati, le nostre pensioni, i nostri conti bancari, la nostra energia. E l’Italia è molto indietro”. 

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Pubblicato il 11 Novembre 2026

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