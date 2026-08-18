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Curtis ringrazia Sinner e punge: “Un calciatore non l’avrebbe mai fatto…”

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(Adnkronos) –
Sara Curtis ringrazia Jannik Sinner e punge… il calcio. La nuotatrice azzurra, reduce dall'Europeo di Parigi dove ha conquistato l'oro con record del mondo nei 50 metri dorso e il bronzo nei i 50 stile libero, dove ha firmato il nuovo primato italiano, ha ricevuto i complimenti da parte del numero 1 del mondo, che l'ha anche iniziata a seguire sui social. Tra i due, insomma, è nato un rapporto che può essere il preludio a una vera e propria amicizia: "Un calciatore non sarebbe mai sceso dal suo piedistallo per farmi i complimenti come ha fatto Jannik Sinner", ha detto Curtis in un'intervista a La Repubblica, "al calcio va riconosciuto il ruolo storico e mediatico che ha ma questo non giustifica i commenti ignoranti e arroganti fatti sulle nostre discipline".  Curtis aveva espresso tutta la sua emozione per il messaggio di Sinner già a caldo dopo il bronzo conquistato nella finale dei 50 stile libero: "Quando mi ha scritto per farmi i complimenti ho urlato! Non ci potevo credere".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Agosto 2026

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