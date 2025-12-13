Curry, magia in Nba: fa canestro… dal tunnel degli spogliatoi

(Adnkronos) –

Magia di Steph Curry. Il cestista statunitense dei Golden State Warriors si è preso la scena prima del match di Nba contro i Minnesota Timberwolves, perso 127-120, con un canestro direttamente dal tunnel degli spogliatoi. Curry, specialista dei tiri da tre punti, questa volta ha voluto andare ben oltre l'arco, facendosi passare un pallone appena all'ingresso del campo. Dopo aver preso brevemente la mira, Curry ha 'lanciato' il pallone mettendo a segno un incredibile canestro, con la sfera che non ha nemmeno toccato il ferro insaccandosi direttamente nel più classico dei 'ciaf'. L'impianto di San Francisco è quindi esploso per lui, che, altrettanto incredulo, per festeggiare è corso negli spogliatoi. Curry è sceso in campo con Golden State dopo cinque gare d'assenza, ma, nonostante i suoi 39 punti, non è riuscito a evitare la sconfitta dei Warriors.

Pubblicato il 13 Dicembre 2025