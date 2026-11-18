(Adnkronos) – La Corte d’Assise di Vicenza oggi ha condannato a due anni di reclusione ciascuno, con la sospensione condizionale della pena, i due genitori del 14enne Francesco morto per tumore osseo nel gennaio 2024. Secondo l’accusa, che una settimana fa aveva chiesto una condanna a 14 anni a testa per omicidio volontario: i due genitori, seguendo il metodo Hamer, avrebbero ritardato troppo il ricorso alle cure della medicina ufficiale e le ultime sedute di chemioterapia all’ospedale San Bortolo si rivelarono inutili. I giudici vicentini nella loro sentenza hanno invece derubricato il reato contestato dall’accusa da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo semplice e considerato la richiesta della difesa di accedere al rito abbreviato.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026