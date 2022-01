Curarsi a casa, ora si può: “Rafforziamo le unità di cura domiciliare”

Potrebbero essere i colpi di coda, quelli dei picchi raggiunti in questi giorni dal virus un po’ in tutta Europa, Puglia compresa. Il Covid/19 e le sue varianti imperversa, ma proprio per questo ora più che mai bisogna evitare di fare inutili allarmismi, fare più attenzione e soprattutto, ove possibile, evitare di intasare gli ospedali curandosi a casa, fin dai primi sintomi dell’infezione. <<Più medici e infermieri per cercare di garantire al meglio il servizio delle Usca, ossia le unità speciali che assicurano l’assistenza domiciliare integrata ai pazienti covid”, la richiesta del consigliere regionale pugliese Giacomo Conserva, componente della III Commissione Sanità della Regione Puglia, indirizzata al presidente e assessore alla sanità Michele Emiliano. “E’ necessario rafforzare questo servizio – continua Conserva – con l’assunzione di altre figure professionali per allargare la rete degli interventi, in particolare nella provincia ionica, di gestione domiciliare dei pazienti covid dimessi dalle strutture ospedaliere o mai ricoverati. Una misura importantissima, in questa quarta ondata, che garantirebbe maggiore assistenza ai malati che non hanno necessità di cure ospedaliere e, allo stesso tempo, ridurrebbe il numero di accessi negli ospedali lasciando posti liberi per i malati più gravi”. Insomma, le attività delle Unità speciali di cura domiciliare si debbono ampliare anche in un’ottica di riorganizzazione della rete assistenziale territoriale, “…coinvolgendo i professionisti medici nelle vaccinazioni anti Covid-19, nell’effettuazione dei tamponi e in altre tipologie di assistenza medica al fine di supportare anche i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta”, come ha concluso il consigliere Conserva. Insomma, ora più che mai è necessario curare in modo attento le persone che cominciano ad avere anche pochissimi sintomi di Covid, persone che in questo periodo sono in sensibile aumento con le ultime varianti del virus, ma per fortuna perlopiù senza sintomi gravi, se non addirittura senza sintomi. E dunque vanno curate a casa attraverso quelle unità mobili con medici che siano organizzati e vadano a domicilio. Del resto è dai primi mesi della diffusione del virus che medici ed esperti invitano aziende e vertici sanitari delle varie regioni – Puglia in primis – a concentrarsi sull’assistenza a domicilio e sulle rianimazioni, cercando di decongestionare gli ospedali con unità di cura intermedia, anche se molti pazienti hanno paura di stare a casa, perché hanno timore di mettere piede anche negli ospedali/covid -come quello della Fiera a Bari – prima di tutto per evitare di contagiarsi. I numeri altissimi di questa prima metà di gennaio, con rischi di recrudescenza anche a febbraio, inducono a dare la colpa alla scuola ed anche se molti se la prendono coi trasporti, la ripresa delle attività scolastiche dopo le feste di Natale, resta il fatto che molti, anzi troppi non osservano le regole semplici che sappiamo: prima di tutto il distanziamento, che forse è ancora più consigliato e importante dell’indossare la mascherina, anche quella Ffp2.

Antonio De Luigi

