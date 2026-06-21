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Curacao fa festa ai Mondiali, il re e la regina ballano con la squadra

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(Adnkronos) – Curacao pareggia 0-0 con l'Ecuador e conquista il primo storico punto ai Mondiali. Nelgi spogliatoi è festa grande tra canti e balli… con il re e la regina. L'exploit della selezione caraibica – che rappresenta un territorio autonomo del regno dei Paesi Bassi – viene celebrato da giocatori, staff e tifosi eccellenti. Nello spogliatoio si presentano Re Guglielmo Alessandro e la Regina Maxima dei Paesi Bassi. E il party inizia.  Il video diffuso dal profilo ufficiale della Nazionale mostra i festeggiamenti. Re Guglielmo Alessandro stringe la mano del ct Dick Advocaat, si complimenta con lo staff tecnico e poi si lancia tra i giocatori. Inizia il ballo 'reale', a cui partecipa con entusiasmo anche la regina Maxima. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Giugno 2026

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