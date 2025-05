“CUR in Campo” a Foggia: sport, solidarietà e divertimento il 6 giugno allo Zaccheria

Un’iniziativa che va oltre il semplice sport, unendo passione, intrattenimento e solidarietà. Il 6 giugno, lo stadio Zaccheria di Foggia accoglierà la terza edizione di “CUR in Campo”, evento benefico che quest’anno si avvale anche del sostegno dell’amministrazione comunale.Nel corso della conferenza stampa di presentazione, che si è svolta a Palazzo di Città, sono intervenuti la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta, il responsabile organizzativo Alessio Dezi e l’avvocato Aristide Guerrasio. In collegamento streaming, sono stati annunciati i protagonisti attesi in campo: Fabio Quagliarella, Marco Amelia e Stefano Sorrentino, con la conferma della presenza di Francesco Totti, Cristian Panucci, Stefano Fiore, Simone Tiribocchi e Vincent Candela. La sindaca Maria Aida Episcopo ha evidenziato “il valore civile e morale dell’iniziativa”, sottolineando come questa rappresenti “un’opportunità concreta per promuovere non solo l’immagine positiva di Foggia, ma anche un forte messaggio di inclusione e vicinanza ai più fragili. È un evento che interpreta appieno lo spirito di questa amministrazione, che crede nella forza educativa dello sport, nel suo potere di aggregare, di abbattere le barriere, di generare solidarietà. L’iniziativa ha un mordente filantropico e un’impronta autenticamente sociale. Portare CUR in Campo allo Zaccheria è una scelta che ci onora e ci responsabilizza: Foggia saprà accogliere al meglio i protagonisti, mostrando il suo volto migliore”.

“Non sarà solo una partita – dichiara l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta -, ma una vera e propria festa, capace di illuminare la città e coinvolgere famiglie, giovani, appassionati. Un personaggio come Totti, con la sola pubblicazione di un video su TikTok, ha generato una risposta straordinaria e immediata. Il segnale è chiaro: quando lo sport è al servizio del bene, la gente c’è. Attraverso questa iniziativa vogliamo contribuire a cambiare la percezione di Foggia, raccontando storie belle, solidali, piene di entusiasmo e partecipazione”. “Questo evento nasce con un obiettivo chiaro: unire sport, solidarietà e comunità – ha spiegato Alessio Dezi, ideatore e promotore dell’evento –. Avremo in campo leggende del calcio insieme a persone comuni, in un format unico in Italia, che non ha eguali. In questi giorni abbiamo raccolto una somma importante, e come sempre tutte le donazioni andranno in beneficenza, destinate ad associazioni e realtà del territorio. È una scelta che portiamo avanti con convinzione: ovunque andiamo, vogliamo lasciare qualcosa di concreto alle comunità che ci ospitano. Quest’anno abbiamo deciso di puntare tutto su Foggia, una città appassionata e attenta, che merita il massimo impegno. Vogliamo fare le cose per bene, con serietà e qualità. Il pubblico potrà vivere un’esperienza completa, con sorprese e momenti speciali, come il Meet&Greet, che offre la possibilità di incontrare da vicino i grandi campioni, parlare con loro, condividere emozioni. Anche i calciatori rispondono con entusiasmo, partecipano volentieri, proprio perché capiscono che non si tratta solo di una partita, ma di un progetto con un forte valore umano e sociale. Questo per noi è lo spirito giusto: fare sport, fare squadra, e fare del bene”. Il ricavato delle aste sarà interamente destinato alla Caritas della Diocesi Foggia-Bovino, impegnata in progetti di sostegno alle famiglie e alle categorie più vulnerabili del territorio.

L’evento, che si presenterà come un match spettacolare, vedrà in campo otto ex campioni del calcio italiano, affiancati da cittadini che, attraverso le aste benefiche, avranno l’opportunità di guadagnarsi un posto in campo e la maglia ufficiale. Durante la manifestazione, ci saranno anche numerosi momenti di intrattenimento e la possibilità di incontrare i protagonisti, rendendo l’esperienza unica e coinvolgente. I biglietti sono stati pensati per consentire una partecipazione diffusa e accessibile a tutti: Tribuna Meet & Greet: 150 euro, Curva: 10 euro, Gradinata: 15 euro, Bambini: 5 euro.



