CUPRA Tindaya: la visione futuristica del brand allo IAA Mobility 2025

(Adnkronos) – Allo IAA Mobility 2025, CUPRA ha presentato la Tindaya, una showcar che definisce la direzione futura del marchio. Il nome trae ispirazione da una montagna vulcanica di Fuerteventura, simbolo di forza e autenticità, elementi che emergono nel design e nei materiali scelti. L’estetica della Cupra Tindaya rompe con gli schemi tradizionali. Il frontale, caratterizzato dalla “maschera nera” retroilluminata, trasmette vitalità grazie a un’animazione luminosa che ricorda un respiro. I fari triangolari e il cofano scolpito esprimono il DNA audace di CUPRA, mentre la silhouette fastback, con 4,72 metri di lunghezza e cerchi da 23 pollici, accentua la sportività. Al posteriore, il doppio spoiler e la firma luminosa coast-to-coast completano un linguaggio stilistico che coniuga aerodinamica e impatto visivo. All’interno, l’architettura è interamente pensata per chi siede al volante. Il “

Driver Axis

” integra un display da 24 pollici e una console centrale rialzata, creando un ambiente immersivo e orientato alle prestazioni. Il volante, ispirato al motorsport, dialoga con “

The Jewel

”, un prisma di vetro che attiva modalità di guida e atmosfere personalizzate. La configurazione 2+2 con sedili CUP Bucket di nuova generazione unisce ergonomia, materiali sostenibili e design ricercato. L’acustica è affidata a un sistema Sennheiser ad alta fedeltà, capace di trasformare l’abitacolo in un’esperienza multisensoriale. La carrozzeria sfuma dal grigio metallizzato al beige sabbia, richiamando il paesaggio delle Canarie. Fibra di lino Bcomp, alluminio stampato in 3D e pelle bio-attribuita testimoniano l’impegno verso la sostenibilità. Tre le modalità di guida selezionabili dal pilota: Immersiva, per una guida pura ed essenziale; Pilota, focalizzata sulle prestazioni; Tribe, che integra intelligenza artificiale e servizi connessi. Con la Tindaya, CUPRA segna un nuovo capitolo, fondendo emozione, tecnologia e sostenibilità in un’unica, radicale visione del futuro. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Settembre 2025