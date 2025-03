CUPRA e ABT rafforzano la collaborazione

(Adnkronos) –

CUPRA e ABT Sportsline rilanciano la loro alleanza con un nuovo progetto che punta dritto alla strada, oltrepassando i confini del motorsport. A partire dal 2026, i modelli CUPRA Leon e Formentor saranno disponibili in edizioni speciali realizzate in sinergia con il celebre preparatore tedesco. Dopo anni di successi condivisi nel mondo delle competizioni, dalla serie off-road Extreme E alla Formula E, la collaborazione tra CUPRA e ABT si evolve con una proposta rivolta al pubblico stradale. La nuova fase è stata ufficialmente svelata il 20 marzo 2025 nella sede di ABT a Kempten, in Germania.

Sven Schuwirth, Vicepresidente Esecutivo per le Vendite e il Marketing di CUPRA ha dichiarato: “Questa partnership ha generato modelli iconici che fondono lo spirito anticonformista di CUPRA con la visione prestazionale di ABT. Ora compiamo un ulteriore passo avanti, offrendo varianti uniche dei nostri modelli più ambiti, nate a Barcellona ma pensate per il mondo”. I primi modelli a beneficiare di questa estensione della collaborazione saranno CUPRA Leon e Formentor, entrambi arricchiti da dettagli stilistici inediti. Tra gli elementi distintivi troviamo: • spoiler posteriore dedicato • splitter anteriore e posteriore • minigonne laterali • diffusore personalizzato • componenti aerodinamiche firmate ABT • cerchi da 21” disegnati specificamente per queste versioni. Ogni dettaglio mira a esaltare l’anima sportiva e l’identità unica dei modelli, mantenendo un equilibrio tra estetica e performance. Entrambi i modelli, Leon e Formentor, sono progettati, sviluppati e costruiti nello stabilimento CUPRA di Martorell, vicino Barcellona. È proprio da qui che nasce l’ispirazione di questa collaborazione: un mix tra il DNA ribelle del brand e l’eccellenza tecnica di ABT. “CUPRA e ABT condividono da anni un rapporto intenso e basato sulla fiducia reciproca, ora portato a un livello superiore con questa nuova edizione speciale” ha commentato Hans-Jurgen Abt, CEO del Gruppo ABT. “Siamo orgogliosi di presentare versioni personalizzate della Formentor e della Leon che portano la nostra firma”.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Marzo 2025